На зеленій лінії київського метро сталося задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На перегоні “Видубичі” — “Славутич” столичного метрополітену було виявлено незначне задимлення, що привело до тимчасової зупинки руху поїздів. Про це УНН повідомили в прес-службі КП “Київський метрополітен”.
“Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні „Видубичі“ — „Славутич“. Наразі рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з’ясовують причини та проводять необхідні роботи”, — повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, завтра у Києві буде частково обмежений рух автомобілів Північним мостом (Московським) через ремонтні роботи.