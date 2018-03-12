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На зеленій лінії київського метро сталося задимлення

На зеленій лінії київського метро сталося задимлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На перегоні “Видубичі” — “Славутич” столичного метрополітену було виявлено незначне задимлення, що привело до тимчасової зупинки руху поїздів. Про це УНН повідомили в прес-службі КП “Київський метрополітен”.

“Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні „Видубичі“ — „Славутич“. Наразі рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з’ясовують причини та проводять необхідні роботи”, — повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, завтра у Києві буде частково обмежений рух автомобілів Північним мостом (Московським) через ремонтні роботи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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