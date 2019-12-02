На заседание Рады пригласили кандидата на должность члена ВСП

"На завтра стоит вопрос о назначении члена Высшего совета правосудия. Мы его давно откладывали, а на завтра пригласили кандидата", - отметила Венедиктова.

В то же время нардеп не указала имени кандидата на должность члена ВРУ, которого приглашают на заседание.

Напомним, Высший совет правосудия заявляла, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 49 судей.