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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32417 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 90253 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На заседание Рады пригласили кандидата на должность члена ВСП

На заседание Рады пригласили кандидата на должность члена ВСП

Киев  •  УНН

 • 10077 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На заседание Верховной Рады Украины завтра, 3 декабря, пригласили кандидата на должность члена Высшего совета правосудия. Об этом заявила председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На завтра стоит вопрос о назначении члена Высшего совета правосудия. Мы его давно откладывали, а на завтра пригласили кандидата", - отметила Венедиктова.

В то же время нардеп не указала имени кандидата на должность члена ВРУ, которого приглашают на заседание.

Напомним, Высший совет правосудия заявляла, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 49 судей.

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