Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення 49 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вища рада правосуддя внесе Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 49 суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРП.
“28 листопада 2019 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення Президентові України подання про призначення суддів. Повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією установи, судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду.
“Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики”, — йдеться в повідомленні.
Так, за результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади.
Нагадаємо, у вересні Вища рада правосуддя обрала нового очільника.