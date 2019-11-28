Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении 49 судей

"28 ноября 2019 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представления о назначении судей. Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными", - говорится в сообщении.

По информации учреждения, судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины признанные соответствующими занимаемой должности, и рекомендуется для назначения на должность.

"Во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не обнаружено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и каким Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценки относительно кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидата критериям добродетели или профессиональной этики", - говорится в сообщении.

Так, по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должности.

Напомним, в сентябре Высший совет правосудия избрал нового руководителя.