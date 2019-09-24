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Вища рада правосуддя обрала нового очільника

Вища рада правосуддя обрала нового очільника

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Вищій раді правосуддя обрали нового очільника, ним став Андрій Овсієнко. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

"Згідно із протоколом лічильної комісії з виборів голови Вищої ради правосуддя від 24 вересня 2019 року за результатами таємного голосування за кандидатуру Андрія Овсієнка на посаду голови ВРП проголосувало 12 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу ВРП", - сказано у повідомленні.

Вища рада правосуддя, як зазначається, "вирішила вважати обраним на посаду голови Вищої ради правосуддя члена Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка".

Водночас припинено повноваження голови Вищої ради правосуддя Володимира Говорухи.

"Я надзвичайно ціную ті відносини, які склалися в нашому колективі з точки зору і професійності, і людяності, і довіри, яку ми висловлюємо один одному, приймаючи ті чи інші рішення. Я хочу сказати, що за будь-яких обставин не підведу довіру колективу, який із нами працює і завдяки якому ми можемо ефективно виконувати ті непрості завдання, які перед нами стоять", - зазначив Овсієнко після обрання.

Суддя апеляційного суду Волинської області Андрій Овсієнко 15 березня 2017 року обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з’їздом суддів України та склав присягу члена ВРП, включений до складу Третьої Дисциплінарної палати ВРП, з 14 травня 2019 року – секретар Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила кількох суддів.

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