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Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів

Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На засіданні Вищої ради правосуддя сьогодні розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

“На засіданні Вищої ради правосуддя 29 серпня 2019 року розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку”, — вказано у повідомленні.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку: Гордійчука Віктора Миколайовича — з посади судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області; Гудкова Сергія Вячеславовича — з посади судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області; Цотка Валентина Вікторовича — з посади судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області; Франчук Олену Дмитрівну — з посади судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області; Нікітіну Світлану Йосипівну — з посади судді Приморського районного суду міста Одеси; Пархоменко Оксану Владиславівну — з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

“Залишено без розгляду матеріали за заявою судді Курило Ліани Володимирівни про звільнення з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду у відставку”, — додали у ВРП.

Нагадуємо, що на початку серпня Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів.

Українські Національні Новини

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