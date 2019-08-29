Высший совет правосудия освободила шестерых судей

“На заседании Высшего совета правосудия 29 августа 2019 года рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку”, — указано в сообщении.

Высший совет правосудия принял уволить в отставку: Гордийчука Виктора Николаевича — с должности судьи Камень-Каширского районного суда Волынской области; Гудкова Сергея Вячеславовича — с должности судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области; Цотка Валентина Викторовича — с должности судьи Добровеличкивского районного суда Кировоградской области; Франчук Елена Дмитриевна — с должности судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области; Никитину Светлану Иосифовна — с должности судьи Приморского районного суда города Одессы; Пархоменко Оксану Владиславовну — с должности судьи Ирпенского городского суда Киевской области.

“Оставлено без рассмотрения материалы по заявлению судьи Курило Лианы Владимировны об освобождении от должности судьи Харьковского апелляционного административного суда в отставке”, — добавили в ВСП.

Напоминаем, что в начале августа Высший совет правосудия уволил трех судей.