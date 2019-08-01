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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити трьох суддів з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку. Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, передає УНН.

Так, повідомляється, що Вища рада правосуддя 1 серпня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку Гулида Романа Методійовича – з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду; Руденко Зою Борисівну – з посади судді Ружинського районного суду Житомирської області; Галасюка Руслана Анатолійовича – з посади судді Корольовського районного суду міста Житомира.

Як повідомляв УНН, у червні у Вищій раді правосуддя звільнили з посад двох суддів

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