У Вищій раді правосуддя звільнили з посад двох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Вищій раді правосуддя звільнили з посад двох суддів. Про це УНН повідомляє з посиланням на управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.
Повідомляється, що на засіданні Вищої ради правосуддя сьогодні, 11 червня, розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку та за власним бажанням.
"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Обору Зоряну Богданівну з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за власним бажанням та Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас Рада ухвалила зупинити розгляд питання про звільнення Скорика Володимира Миколайовича з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва у відставку.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя змінила склад Дисциплінарних палат.