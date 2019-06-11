В Высшем совете правосудия освободили от должностей двух судей

Сообщается, что на заседании Высшего совета правосудия сегодня, 11 июня, рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку и по собственному желанию.

"Высший совет правосудия решила освободить Обору Звездную Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цоколь Ларису Ивановну от должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", - говорится в сообщении.



Отмечается, что одновременно Рада приняла остановить рассмотрение вопроса об увольнении Скорика Владимира Николаевича с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку.



Напомним, Высший совет правосудия изменила состав дисциплинарной палаты.