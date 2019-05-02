Вища рада правосуддя змінила склад Дисциплінарних палат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вища рада правосуддя внесла зміни до складу Дисциплінарних палат. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Вищої ради правосуддя, передає кореспондент УНН.
Зокрема, під час засідання Вища рада правосуддя ухвалила рішення ввести членів ВРП Ларису Іванову і Віктора Матвійчука до складу Третьої Дисциплінарної палати, Світлану Шелест та Ігоря Фоміна — до Першої Дисциплінарної палати, а Віктора Грищука — до Другої.
У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 12 членів Ради.
Нагадаємо, 16 квітня Вища рада правосуддя обрала Володимира Говоруху головою ВРП.