Высший совет правосудия изменил состав Дисциплинарных палат

В частности, во время заседания Высший совет правосудия принял решение ввести членов ВРП Ларису Иванову и Виктора Матвийчука в состав Третьей Дисциплинарной палаты, Светлану Шелест и Игоря Фомина - к Первой Дисциплинарной палате, а Виктора Грищука - ко Второй.

В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 12 членов Совета.

Напомним, 16 апреля Высший совет правосудия выбрала Владимира Говоруху головой ВРУ.



