Высший совет правосудия изменил состав Дисциплинарных палат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108907 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115595 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116351 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145649 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115790 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145014 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130395 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130409 просмотра

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Высший совет правосудия изменил состав Дисциплинарных палат

Высший совет правосудия изменил состав Дисциплинарных палат

Киев  •  УНН

 • 12537 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Высший совет правосудия внес изменения в состав Дисциплинарных палат. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета правосудия, передает корреспондент УНН.

В частности, во время заседания Высший совет правосудия принял решение ввести членов ВРП Ларису Иванову и Виктора Матвийчука в состав Третьей Дисциплинарной палаты, Светлану Шелест и Игоря Фомина - к Первой Дисциплинарной палате, а Виктора Грищука - ко Второй.

В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 12 членов Совета.

Напомним, 16 апреля Высший совет правосудия выбрала Владимира Говоруху головой ВРУ.

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