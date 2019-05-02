Высший совет правосудия изменил состав Дисциплинарных палат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Высший совет правосудия внес изменения в состав Дисциплинарных палат. Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета правосудия, передает корреспондент УНН.
В частности, во время заседания Высший совет правосудия принял решение ввести членов ВРП Ларису Иванову и Виктора Матвийчука в состав Третьей Дисциплинарной палаты, Светлану Шелест и Игоря Фомина - к Первой Дисциплинарной палате, а Виктора Грищука - ко Второй.
В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 12 членов Совета.
Напомним, 16 апреля Высший совет правосудия выбрала Владимира Говоруху головой ВРУ.