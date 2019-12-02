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На засідання Ради запросили кандидата на посаду члена ВРП

На засідання Ради запросили кандидата на посаду члена ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На засідання Верховної Ради України завтра, 3 грудня, запросили кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя. Про це заявила голова комітету ВРУ з питань правової політики Ірина Венедіктова під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"На завтра стоїть питання про призначення члена Вищої ради правосуддя. Ми його давно відкладали, а на завтра запросили кандидата", - зазначила Венедіктова.

Водночас нардеп не зазначила імені кандидата на посаду члена ВРП, якого запрошують на засідання.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя заявляла, що внесе Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 49 суддів.

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