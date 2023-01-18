На заседании правительства сегодня назначат исполняющего обязанности главы МВД

Цитата

"Сегодня будет внеочередное правительство (заседание - ред.), где Премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел - ред.). Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет", - отметила она.

Детали

У Монастырского осталось пять заместителей. Среди них — Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

Председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщал, что исполнять обязанности министра внутренних дел будет кто-то один из заместителей погибшего главы МВД Дениса Монастырского.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире телемарафона, что внеочередное заседание правительства ориентировочно состоится в 15:00.

«Кто будет исполнять обязанности - пока неизвестно. Согласно законодательству, это должен быть один из заместителей. Кабмин примет решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности министра МВД. Пока ВР не проголосует за нового министра», - сказал он.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.