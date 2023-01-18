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На засіданні уряду сьогодні призначать виконувача обов'язків голови МВС

Київ • УНН

 • 792199 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні, 18 січня, призначить тимчасового виконувача обов’язків голови МВС. Обиратимуть між заступниками Дениса Монастирського, який загинув сьогодні в Броварах. Про це у коментарі Суспільному повідомила прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова, пише УНН.

На засіданні уряду сьогодні призначать виконувача обов'язків голови МВС

Цитата

"Сьогодні буде позачерговий уряд, де Прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ - ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде", - зазначила вона.

Деталі

У Монастирського залишилось п’ятеро заступників. Серед них — Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко.

Голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомляв, що виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде хтось один із заступників загиблого голови МВС Дениса Монастирського.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі телемарафону, що позачергове засідання уряду орієнтовно відбудеться о 15:00.

«Хто буде виконувати обов’язки - поки невідомо. Згідно з законодавством це має бути один із заступників. Кабмін прийме рішення хто із заступників буде виконувати обов’язки міністра МВС. Поки ВР не проголосує за нового міністра», - сказав він.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 16 загиблих, 3 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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