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Обов'язки міністра внутрішніх справ буде виконувати один з заступників, ім'я ще невідоме - нардеп

Київ • УНН

 • 521167 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде хтось один із заступників загиблого голови МВС Дениса Монастирського, але хто це буде – поки невідомо. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, передає УНН.

Обов'язки міністра внутрішніх справ буде виконувати один з заступників, ім'я ще невідоме - нардеп

Цитата

“Євгеній Єнін був першим заступником міністра внутрішніх справ. Оскільки він теж загинув, то виконувати обов’язки міністра буде хтось з інших заступників. Наразі офіційно не можу повідомити, хто це буде, але у міністра, окрім першого заступника, є й інші заступники, які наразі перебувають в безпеці”, – повідомив Іонушас.

Деталі

Він пояснив, що призначення на посаду міністра відбувається через комітет з питань правоохоронної діяльності, а згодом - через голосування у Верховній Раді. Про всі деталі стане відомо згодом.

Доповнення

Поліція повідомляла, що у Броварах під Києвом біля дитячого садочка впав гелікоптер.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них троє дітей, а також міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, і доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з головою МВС Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

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