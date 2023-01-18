Обязанности министра внутренних дел будет исполнять один из заместителей, имя еще неизвестно - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Исполнять обязанности министра внутренних дел будет кто-то один из заместителей погибшего главы МВД Дениса Монастырского, но кто это будет – пока неизвестно. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, передает УНН.
Цитата
“Евгений Енин был первым заместителем министра внутренних дел. Поскольку он тоже погиб, то исполнять обязанности министра будет кто-то из других заместителей. Сейчас официально не могу сообщить, кто это будет, но у министра, кроме первого заместителя, есть и другие заместители, которые сейчас находятся в безопасности”, – сообщил Ионушас.
Детали
Он пояснил, что назначение на должность министра происходит через комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а затем - через голосование в Верховной Раде. Обо всех деталях станет известно позже.
Дополнение
Полиция сообщала, что в Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших в авиакатастрофе в Броварах, среди них трое детей, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, и поручил СБУ во взаимодействии в том числе с полицией с выяснить обстоятельства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство Министерства внутренних дел во главе с главой МВД Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем Юрием Лубковичем должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.