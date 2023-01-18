Обязанности министра внутренних дел будет исполнять один из заместителей, имя еще неизвестно - нардеп

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“Евгений Енин был первым заместителем министра внутренних дел. Поскольку он тоже погиб, то исполнять обязанности министра будет кто-то из других заместителей. Сейчас официально не могу сообщить, кто это будет, но у министра, кроме первого заместителя, есть и другие заместители, которые сейчас находятся в безопасности”, – сообщил Ионушас.

Детали

Он пояснил, что назначение на должность министра происходит через комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а затем - через голосование в Верховной Раде. Обо всех деталях станет известно позже.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших в авиакатастрофе в Броварах, среди них трое детей, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, и поручил СБУ во взаимодействии в том числе с полицией с выяснить обстоятельства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство Министерства внутренних дел во главе с главой МВД Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем Юрием Лубковичем должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.