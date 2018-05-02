На заседании СНБО обсудили продолжение санкций против РФ

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки. Со всей глобальной проукраинской коалицией. И связаны (санкции - ред.) с невыполнением Российской Федерацией общей позиции - нашей, США, ЕС, имплементации Минских сделок, не обеспечением безопасности пакета Минских соглашений, отсутствием реального прекращения огня", - заявил Порошенко.



Порошенко также заявил, что к подготовке проектов этих решений были привлечены Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Правительство, Министерство экономики и Национальный банк.



Напомним, Порошенко принял помощника Государственного секретаря США Уэсса Митчелла. Стороны скоординировали шаги по противодействию строительству проекта "Северный поток - 2".



