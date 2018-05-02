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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17838 перегляди

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На засіданні РНБО обговорили продовження санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На засіданні Ради національної безпеки і оборони України, під головуванням Президента України Петра Порошенка, було обговорено питання продовження санкцій проти РФ та координація їх із санкціями США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

На засіданні РНБО обговорили продовження санкцій проти РФ

"Дуже важливо, я хотів би наголосити, що і попередні санкції, які зараз продовжуються, чітко синхронізовані із нашими партнерами із Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки. Зі всією глобальною проукраїнською коаліцією. І пов’язані (санкції – ред.) із невиконанням Російською Федерацією спільної позиції – нашої, США, ЄС, не імплементацією Мінських угод, не забезпеченням безпекового пакету Мінських угод, відсутністю реального припинення вогню", - заявив Порошенко.

Порошенко також заявив, що до підготовки проектів цих рішень були залучені Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Уряд, Міністерство економіки і Національний банк.

Нагадаємо, Порошенко прийняв помічника Державного секретаря США Уесса Мітчелла. Сторони скоординували кроки із протидії будівництву проекту "Північний потік - 2".

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