На заседании ПА НАТО Россию официально признали агрессором - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня во время рассмотрения на Комитете ПА НАТО резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания" беспрекословно была признана агрессия России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации безопасности в мире. Об этом на своей странице Facebook сообщила народный депутат, глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает УНН.
"В рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора, будет решительная поддержка Украины.
Новым фактором, который отныне будет находиться в центре внимания НАТО, является превращение территории полуострова Крым на фактически новую стратегическую военную базу РФ.
Россия официально признана международными организациями агрессором", - сообщила И.Фриз.
Напомним, Украина презентовала ПА НАТО доказательства участия кадровых военных РФ с 75 в/ч в войне на Донбассе.