На засіданні ПА НАТО Росію офіційно визнано агресором - І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування" беззаперечно було визнано агресію Росії проти Украіни головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила народний депутат, Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, передає УНН.
"В рамках обговорення резолюції досягнуто рішення про те, що однією з форм реагування на дії агресора, буде рішуча підтримка України.
Новим чинником, який відтепер перебуватиме у центрі уваги НАТО, є перетворення території півострову Крим на фактично нову стратегічну військову базу РФ.
Росія офіційно визнана міжнародними організаціями агресором", - повідомила І.Фріз.
Нагадаємо, Україна презентувала на ПА НАТО докази участі кадрових військових РФ з 75 в/ч у війні на Донбасі.