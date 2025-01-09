На Запорожье сегодня день траура по жертвам атаки рф
Киев • УНН
В Запорожской области объявлен день траура по 13 погибшим в результате российской атаки. В результате авиаудара также пострадали 113 человек.
В Запорожской области сегодня объявлен день траура по 13 погибшим в результате атаки российских войск 8 января, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки по городу, произошедшей вчера. россияне убили 13 человек, прицельно ударив посреди дня в оживленный район города. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Трудно подобрать слова. Не простим!" - написал Федоров.
Дополнение
8 января армия страны-агрессора осуществила авиационную атаку по инфраструктуре Запорожья. По состоянию на утро известно о 113 раненых в результате вражеского удара по Запорожью 8 января. 13 человек погибли.