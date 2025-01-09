На Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами атаки рф

У Запорізькій області сьогодні оголошено день жалоби за 13 загиблими внаслідок атаки російських військ 8 січня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, пише УНН.

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"Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту, що сталася вчора. росіяни вбили 13 людей прицільно вдаривши посеред дня в жвавий район міста. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Важко підібрати слова. Не пробачимо!" - написав Федоров.

Доповнення

8 січня армія країни-агресора здійснила авіаційну атаку по інфраструктурі Запоріжжя. Станом на ранок відомо про 113 поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 8 січня. 13 людей загинуло.