На Запорожье россияне совершили 253 удара, в том числе 16 дроновых атак - ОВА

Российские войска совершили 253 обстрела 12 населенных пунктов Запорожской области из артиллерии, РСЗО, авиации и беспилотников, что привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

253 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области военнослужащие рф нанесли в течение суток. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам Федорова, захватчики били из авиации по Новодаровке и Червоному, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Малиновки и Работино, а также 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Работино и Малиновке.

228 артударов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Омельника, Приморского и других прифронтовых городов и сел, отметил он.

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