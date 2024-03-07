На Запоріжжі росіяни здійснили 253 удари, у тому числі 16 дронових атак - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили 253 обстріли 12 населених пунктів Запорізької області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотних літальних апаратів, що призвело до руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські війська здійснили 253 обстріли 12 населених пунктів Запорізької області з артилерії, РСЗВ, авіації та безпілотників, що призвело до руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
253 удари по 12 населених пунктах Запорізької області військовослужбовці рф завдали впродовж доби. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
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Зі слів Федорова, загарбники гатили з авіації по Новодарівці та Червоному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Малинівки та Роботиного, а також 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному й Малинівці.
228 артударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл, зазначив він.
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