На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

В течение 2 апреля российские военные атаковали восемь населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем канале Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В общем армия РФ нанесла 389 ударов по городам и селам Запорожской области:

два авиационных - по Малой Токмачке и Роботино;

18 раз применила РСЗО по Малой Токмачке, Роботино, Левадному и Малиновке;

101 беспилотником атаковала Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Степногорск;

268 раз из артиллерии обстреляла территории Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Вербового.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры говорится в сообщении.

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