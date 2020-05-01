На Запорожской АЭС энергоблок №4 отключен от энергосистемы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В 00:01 1 мая энергоблок №4 Запорожской АЭС был отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационный центр ЗАЭС.
В настоящее время в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1970 МВт.
На энергоблоке №3 идет 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.
Как известно, четвертый энергоблок был введен в действие в 1987 году.
По информации ЗАЭС, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос до 23%.
Напомним, ранее на Запорожской АЭС отключили энергоблок №6 от энергосистемы.