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На Запорізькій АЕС енергоблок №4 відключено від енергосистеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. О 00:01 1 травня енергоблок №4 Запорізької АЕС було відключено від мережі і виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інформаційний центр ЗАЕС.

На Запорізькій АЕС енергоблок №4 відключено від енергосистеми

В даний час в роботі перебувають 2 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 1970 МВт.

На енергоблоці №3 йде 134 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 16 доба планового середнього ремонту. Енергоблок №2 знаходиться в резерві.

Як відомо, четвертий енергоблок було введено в дію у 1987 році.

За інформацією ЗАЕС, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс до 23%.

Нагадаємо, раніше на Запорізькій АЕС відключили енергоблок №6 від енергосистеми.

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