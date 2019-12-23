На Запорізькій АЕС відключили енергоблок від енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. 23 грудня о 00:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі і виведено в середній планово-попереджувальний ремонт. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЗАЕС.
В даний час в роботі перебувають 4 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3 890 МВт. На енергоблоці №3 йде 04 доба планового капітального ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після ремонту.