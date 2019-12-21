Енергоблок Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після ремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У п'ятницю, 20 грудня, о 19:59 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення планового капітального ремонту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЗАЕС.
В даний час в роботі перебувають п'ять енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №3 йде 2 доба планового капітального ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, повідомили в компанії.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, на Запорізькій АЕС один з блоків вивели у плановий ремонт.