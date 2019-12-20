На Запорізькій АЕС один з блоків вивели у плановий ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок енергоблок №3 Запорізької АЕС виведено в плановий ремонт, у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 270,25 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"20 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомлення.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 86-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 391-а доба середнього планового ремонту.
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- 20 грудня 2019 року о 00:00 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 795 МВт, РАЕС – 2 830 МВт, ЮУАЕС – 3 045 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 19 грудня, станціями вироблено 270,25 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 2,72 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 18 грудня АЕС вироблено 271,02 млн кВт-г електроенергії.