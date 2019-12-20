На Запорожской АЭС один из блоков вывели в плановый ремонт

"20 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 86-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС триста девяносто первого сутки среднего планового ремонта.



20 декабря 2019 года в 00:00 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 795 МВт, РАЭС - 2830 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 19 декабря, станциями выработано 270,25 млн кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,72 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 18 декабря АЭС выработано 271,02 млн кВт-ч электроэнергии.