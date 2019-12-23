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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 41492 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121752 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127512 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 149159 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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На Запорожской АЭС отключили энергоблок от энергосистемы

На Запорожской АЭС отключили энергоблок от энергосистемы

Киев  •  УНН

 • 10804 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 23 декабря в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после ремонта.

Украинские Национальные Новости

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