На Запорожье в результате вражеского обстрела погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В среду, 11 октября, российские войска обстреляли территорию Широковской громады в Запорожье, в результате чего погибла 74-летняя женщина. Начато производство, сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по данным следствия, в результате попадания в частный сектор ракеты, тип которой устанавливается, подверглись разрушениям жилые дома местных жителей.
Досудебное расследование начато под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
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