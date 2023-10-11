На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У середу, 11 жовтня, російські війська обстріляли територію Широківської громади на Запоріжжі, унаслідок чого загинула 74-річна жінка. Розпочато провадження, повідомили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.
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Зазначається, що за даними слідства, внаслідок влучення у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців.
Досудове розслідування розпочато за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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