На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Деталі

Зазначається, що за даними слідства, внаслідок влучення у приватний сектор ракети, тип якої встановлюється, зазнали руйнувань житлові будинки місцевих мешканців.

Досудове розслідування розпочато за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Запоріжжі затримали агенток фсб, які "зливали" позиції ППО і дані військових - СБУ