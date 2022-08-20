На Запорожье оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов, есть разрушения

Детали

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Шевченковское, Камышеваха, Каменское, Юрковка, Новодаровка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Гуляйполе.

Поступило 29 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Как указали в ОВА, на Запорожском направлении противник основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 2829 человек, из них 807 – детей.

Дополнение

Запорожские Telegram-каналы и СМИ вчера сообщали о звуках взрывов в Запорожье. Глава ОВА Александр Старух сообщил, что это результат работы ПВО.