На Запоріжжі окупанти обстріляли 9 населених пунктів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли 9 населених пунктів у Запорізькій області. Є руйнування 29 об’єктів цивільної інфраструктури, пише УНН з посиланням на інформацію Запорізької ОВА.
Деталі
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Шевченковське, Комишуваха, Кам’янське, Юрківка, Новодарівка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Гуляйполе.
Надійшло 29 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
Як вказали в ОВА, на Запорізькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 2829 людей, з них 807 – діти.
Доповнення
Запорізькі Telegram-канали та ЗМІ вчора повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі. Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що це результат роботи ППО.