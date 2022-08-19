Вибухи у Запоріжжі: голова ОВА повідомив про роботу ППО

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"Гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі, – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає", – написав Старух.

Нагадаємо

Сьогодні запорізькі Telegram-канали та ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.