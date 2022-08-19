Взрывы в Запорожье: глава ОВА сообщил о работе ПВО

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"Громкие звуки взрывов, которые слышали в областном центре, – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет", – написал Старух в Telegram.

Напомним

Сегодня запорожские Telegram каналы и СМИ сообщали о звуках взрывов в Запорожье.