Взрывы в Запорожье: глава ОВА сообщил о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Взрывы, которые слышали в Запорожье, – результат работы ПВО. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Громкие звуки взрывов, которые слышали в областном центре, – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет", – написал Старух в Telegram.
Напомним
Сегодня запорожские Telegram каналы и СМИ сообщали о звуках взрывов в Запорожье.