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На Запорожье анонсировали строительство новых спортивных объектов

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Запорожской области продолжат строить новые спортивные объекты. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль во время заседания коллегии Управления молодежи, физической культуры и спорта облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

На Запорожье анонсировали строительство новых спортивных объектов

"На последующие годы есть немало интересных идей по созданию определенных спортивных объектов", - отметил он.

Брыль напомнил, что на территории области строят новые футбольные мини-поля, и поблагодарил за помощь в их возведении руководству Федерации футбола Украины.

"В частности, хочу поблагодарить Андрея Павелко, который помогает нам с проектами по мини-футбольным полям и получению средств из госбюджета на другие направления. Спортсмены никогда не стояли в стороне от событий, которые происходят в Украине, и я уверен, что с вашим энтузиазмом мы обязательно достигнем положительных результатов на благо Украины", - сказал он.

Члены коллегии в рамках заседания обсудили также внедрение новой финансовой системы поддержки приоритетных олимпийских видов спорта в Запорожской области в 2019 году и назвали представителей элитной группы спортсменов-кандидатов на участие в Олимпийских играх.

Напомним, как писал УНН, в Полтавской области построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи.

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