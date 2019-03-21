На Запоріжжі анонсували будівництво нових спортивних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Запорізькій області продовжать будувати нові спортивні об'єкти. Про це заявив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль під час засідання колегії Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, передає УНН із посиланням на прес-службу ОДА.
"На наступні роки маємо чимало цікавих ідей щодо створення певних спортивних об’єктів", - зазначив він.
Бриль нагадав, що на території області будують нові футбольні міні-поля, та подякував за допомогу у їх зведенні керівництву Федерації футболу України.
"Зокрема, хочу подякувати Андрію Павелку, який допомагає нам з проектами по міні-футбольних полях та отриманню коштів з держбюджету на інші напрямки. Спортсмени ніколи не стояли осторонь тих подій, які відбуваються в Україні, і я впевнений, що з вашим ентузіазмом ми обов’язково досягнемо позитивних результатів на благо України", - сказав він.
Члени колегії у межах засідання обговорили також впровадження нової фінансової системи підтримки пріоритетних олімпійських видів спорту у Запорізькій області у 2019 році та назвали представників елітної групи спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх.
Нагадаємо, як писав УНН, на Полтавщині зведуть 40 нових футбольних міні-полів для молоді.