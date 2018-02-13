На закупку лекарств Украина тратит 6 млрд грн в год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабмин Украины настаивает на углублении ответственности Минздрава и органов местного самоуправления за выполнение государственных медицинских программ, в том числе по закупке лекарств. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам закупки лекарств, обеспечение вакцинами и о дальнейшей реформе системы здравоохранения, со ссылкой на пресс-службу Кабмина передает УНН.
Глава правительства подчеркнул, что система здравоохранения в настоящее время проходит процесс фундаментальных изменений, но Минздрав и местные органы должны работать слаженно и быстро выявлять проблемы и решать их. Причем это касается, как закупок лекарств и обеспечения зарплат врачей, так и выполнения программ, прежде всего правительственной программы "Доступные лекарства".
"Давайте дадим информацию людям о том, почему они не имеют, к примеру, доступа к лекарствам и кто блокирует процесс. Мы должны урегулировать ситуацию. Если для этого нужно решение правительства - оно будет. Когда мы тратим 6 млрд грн на закупки лекарств (в год - ред.), я хочу, чтобы эти лекарства закупали вовремя, а люди имели доступ к лекарствам. Или мы будем ответственно относиться к своим обязанностям, или работать не будем", - заявил В.Гройсман.
Глава правительства предложил специалистам Минздрава полную поддержку - прежде всего, в вопросах необходимых регуляторных решений.
Программа "Доступные лекарства" стартовала по инициативе Кабинета министров в апреле 2017 года в рамках заявленного правительством курса на улучшение ситуации в системе здравоохранения и роста продолжительности жизни украинский.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения, которым предусматривает обеспечение военных на линии соприкосновения более качественными лекарствами .