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На закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік

На закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабмін України наполягає на поглибленні відповідальності МОЗ та органів місцевого самоврядування за виконання державних медичних програм, в тому числі по закупівлі ліків. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань закупівлі ліків, забезпечення вакцинами та щодо подальшої реформи системи охорони здоров’я, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.

Глава уряду наголосив, що система охорони здоров’я наразі проходить процес фундаментальних змін, але МОЗ та місцеві органи мають працювати злагоджено і швидко виявляти проблеми та вирішувати їх. Причому це стосується, як закупівель ліків і забезпечення зарплат лікарів, так і виконання програм, передусім урядової програми “Доступні ліки”.

“Давайте дамо інформацію людям про те, чому вони не мають, приміром, доступу до ліків і хто блокує процес. Ми повинні врегулювати ситуацію. Якщо для цього потрібно рішення уряду — воно буде. Коли ми витрачаємо 6 млрд грн на закупівлі ліків (на рік — ред.), я хочу, аби ці ліки закупляли вчасно, а люди мали доступ до ліків. Або ми будемо відповідально відноситися до своїх обов’язків, або працювати не будемо”, — заявив В.Гройсман.

Глава уряду запропонував фахівцям МОЗ повну підтримку — передусім, в питаннях необхідних регуляторних рішень.

Програма “Доступні ліки” стартувала за ініціативи Кабінету міністрів у квітні 2017 року в рамках заявленого урядом курсу на покращання ситуації в системі охорони здоров’я та на зростання тривалості життя українців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження, яким передбачає забезпечення військових на лінії зіткнення більш якісними ліками.

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