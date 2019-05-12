На западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Лесной пожар заставляет людей эвакуироваться в районе озера Фрейзер, Британская Колумбия (Канада). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV.
Объявлено черезвычайное положение на местном уровне и эвакуация населения.
Пожар начался в пятницу, 3 мая.
По состоянию на вечер субботы, его площадь составляла около 260 гектаров.
Двадцать пожарных, четыре воздушных танкера и несколько единиц тяжелой техники были развернуты для борьбы с огнем.
Как сообщал УНН, в России из-за лесных пожаров ввели режим ЧП.