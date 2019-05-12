На заході Канади почалася евакуація населення через лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Лісова пожежа змушує людей евакуюватися в районі озера Фрейзер, Британська Колумбія (Канада). Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV.
Оголошено надзвичайне становище на місцевому рівні і евакуація населення.
Пожежа почалася в п'ятницю, 3 травня.
Станом на вечір суботи, її площа становила близько 260 гектарів.
Двадцять пожежних, чотири повітряні танкера і кілька одиниць важкої техніки були розгорнуті для боротьби з вогнем.
Як повідомляв УНН, в Росії через лісові пожежі ввели режим надзвичайного стану.