В России из-за лесных пожаров ввели режим ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Лесные пожары на территории 18 российских регионов действуют на площади свыше 44 тыс. га, сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", передает УНН.
"На 00:00 мск 12.05.2019 на территории Российской Федерации действовало 60 лесных пожаров на площади 44 456 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах Российской Федерации.
Режим ЧС введен в 6 субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в 2 муниципальных районах Челябинской области, в 2 муниципальных районах Иркутской области, в 1 муниципальном районе Красноярского края, в 1 муниципальном районе Республики Тыва.
Особый противопожарный режим введен в 50 субъектах Российской Федерации.
Как сообщал УНН, природный пожар в Южном Судане унес жизни 54 человек.