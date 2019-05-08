Природный пожар в Южном Судане унес жизни 54 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По меньшей мере 54 человека погибли в результате природного пожара, который разгорелся на севере Южного Судана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на IOL News.
По данным местных властей, еще по меньшей мере 18 человек получили ранения. По меньшей мере 14 человек, по информации местных властей, получили ожоги первой степени.
Пожар начался в воскресенье ночью в поселке в штате Лол. Большинство жителей спали, когда огонь уничтожил большинство хижин в поселке, большинство жертв - женщины, дети и старики.
Фермы и скот также были уничтожены в результате пожара, в то время как десятки жителей бежали из этого района в соседние села.
Причина пожара остается неизвестной.
Напомним, за прошлый год в Украине произошло около 1,3 тысячи лесных пожаров.