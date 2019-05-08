Природный пожар в Южном Судане унес жизни 54 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 67165 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94765 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103775 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112663 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130273 просмотра

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Природный пожар в Южном Судане унес жизни 54 человек

Природный пожар в Южном Судане унес жизни 54 человек

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. По меньшей мере 54 человека погибли в результате природного пожара, который разгорелся на севере Южного Судана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на IOL News.

По данным местных властей, еще по меньшей мере 18 человек получили ранения. По меньшей мере 14 человек, по информации местных властей, получили ожоги первой степени.

Пожар начался в воскресенье ночью в поселке в штате Лол. Большинство жителей спали, когда огонь уничтожил большинство хижин в поселке, большинство жертв - женщины, дети и старики.

Фермы и скот также были уничтожены в результате пожара, в то время как десятки жителей бежали из этого района в соседние села.

Причина пожара остается неизвестной.

Напомним, за прошлый год в Украине произошло около 1,3 тысячи лесных пожаров.

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