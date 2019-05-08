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Природна пожежа в Південному Судані забрала життя 54 людей

Природна пожежа в Південному Судані забрала життя 54 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше 54 людини загинули внаслідок природної пожежі, яка розгорілася на півночі Південного Судану. Про це УНН повідомляє з посиланням на IOL News.

За даними місцевої влади, ще щонайменше 18 людей отримали поранення. Щонайменше 14 осіб, за інформацією місцевої влади, отримали опіки першого ступеня.

Пожежа почалася у неділю вночі у селищі в штаті Лол. Більшість жителів спали, коли вогонь знищив більшість хатин у селищі, більшість жертв - жінки, діти і люди похилого віку.

Ферми і худоба також були знищені в результаті пожежі, у той час як десятки жителів втекли з цього району в сусідні села.

Причина пожежі залишається невідомою.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні сталося близько 1,3 тисячі лісових пожеж.

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