Природна пожежа в Південному Судані забрала життя 54 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Щонайменше 54 людини загинули внаслідок природної пожежі, яка розгорілася на півночі Південного Судану. Про це УНН повідомляє з посиланням на IOL News.
За даними місцевої влади, ще щонайменше 18 людей отримали поранення. Щонайменше 14 осіб, за інформацією місцевої влади, отримали опіки першого ступеня.
Пожежа почалася у неділю вночі у селищі в штаті Лол. Більшість жителів спали, коли вогонь знищив більшість хатин у селищі, більшість жертв - жінки, діти і люди похилого віку.
Ферми і худоба також були знищені в результаті пожежі, у той час як десятки жителів втекли з цього району в сусідні села.
Причина пожежі залишається невідомою.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні сталося близько 1,3 тисячі лісових пожеж.