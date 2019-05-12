У Росії через лісові пожежі ввели режим НС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Лісові пожежі на території 18 російських регіонів діють на площі понад 44 тис. га, повідомили в прес-службі ФБУ "Авіалесоохрана", передає УНН.
"На 00:00 мск 12.05.2019 на території Російської Федерації діяло 60 лісових пожеж на площі 44 456 га, з яких проводилися роботи по активному гасінню", - йдеться в повідомленні.
Пожежонебезпечний сезон відкритий в 77 суб'єктах Російської Федерації.
Режим НС введено в 6 суб'єктах Російської Федерації: на всій території Курганської області, Забайкальського краю, в 2 муніципальних районах Челябінської області, в 2 муніципальних районах Іркутської області, в 1 муніципальному районі Красноярського краю, в 1 муніципальному районі Республіки Тива.
Особливий протипожежний режим введений в 50 суб'єктах Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, природний пожежа в Південному Судані забрав життя 54 осіб .