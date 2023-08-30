На западное побережье Флориды обрушился ураган третьей категории "Идалия"

Детали

Отмечается, что ураган сошел на берег в малонаселенном районе Биг-Бенд и обрушился на сушу вблизи Китон-Бич в 7:45 утра по местному времени с максимальной скоростью ветра около 250 км/ч. Позже "Идальго" пересек Флориду и Джорджию и вызвал тропический шторм в Каролине.

Национальная метеорологическая служба в Таллахасси назвала "Идалию" "беспрецедентным событием", поскольку ни один крупный ураган никогда не проходил через залив, соприкасающийся с Биг-Бендом. По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, ураган наносит "катастрофический ущерб". Сейчас из-за стихийного бедствия более 230 000 потребителей остались без электроэнергии, поскольку сильный ветер сломал деревья, разрушив линии электропередач, а улицы покрыла вода; вдоль побережья некоторые дома были погружены почти до крыш.

"У нас повалено несколько деревьев, мусор на дорогах, не подходите. По всему острову взрываются баки с пропаном", - сообщили в отделе пожарно-спасательной службы в Сидар-Ки, где мареограф замерил штормовой нагон в 2 метра, из-за чего затопило большую часть центра города.

Мэр Таллахасси Джон Дейли призвал всех жителей укрыться на месте, поскольку "было слишком поздно рисковать выходить на улицу". Жителям Флориды, которые живут в уязвимых прибрежных районах, приказали собрать вещи и уехать. В свою очередь, в городе Клируотер призвали тех, кто несмотря на обязательный’приказ об эвакуации, решили остаться на пляже, ограничить использование воды и туалета: "Из-за наводнения городские подъемные станции и система ливневой канализации находятся под нагрузкой".

Кроме того, сообщается, что вне опасной зоны отменили плату за проезд по автомагистралям и открыли приюты. В Тарпон-Спрингс после предупреждений о потенциальной 2,1-метровой штормовой волне 60 пациентов эвакуировали из больницы. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп и губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявили чрезвычайное положение, освободив государственные ресурсы и персонал, включая сотни военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним

26 августа губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 33 округах вдоль побережья Мексиканского залива из-за тропического шторма "Идалия". Ожидалось, что ураган достигнет суши в среду утром как ураган 2-й категории.